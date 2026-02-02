Chefe de facção criminosa no interior da Bahia morre em confronto com a polícia em Alagoas

Um homem apontado como chefe de uma facção que atua em Ibirataia, no interior da Bahia, foi localizado na manhã deste sábado (31), no interior de Alagoas, durante a Operação Pau D’Arco. Ele morreu após um confronto com policiais.

A operação contou com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Militar da Bahia, por meio da Cipe Central, e da Polícia Civil, com a 9ª Coorpin e a Delegacia de Ibirataia. Forças de segurança de Alagoas, incluindo a FICCO local e o Bope, também participaram.

O alvo principal da ação foi identificado como Caíque Ramos de Sousa Azoline, conhecido como Sampa. Ele é apontado como chefe de um grupo envolvido com tráfico de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro em Ibirataia.

O suspeito estava em Flexeiras, em Alagoas, com outros dois integrantes da mesma facção. Segundo as forças de segurança, os três reagiram ao cerco e houve troca de tiros. Eles foram baleados, socorridos, mas não resistiram.

Armas, munições e drogas foram apreendidas com o grupo. O material passou pelos procedimentos legais.

Fonte: G1/AL