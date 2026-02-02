Lavagem do Bonfim em Penedo celebra cultura afro-brasileira

2 de fevereiro de 2026
0 74

As escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, em Penedo, e do Cristo do Oiteiro – mirante situado no bairro remanescente quilombola – tornaram-se palco de um dos rituais mais emblemáticos da cultura popular e religiosa do Brasil. 

 

Ao som de cânticos tradicionais, a comunidade celebrou neste domingo, 1º de fevereiro, a Lavagem do Bonfim, evento que une a devoção católica à ancestralidade dos terreiros, reafirmando sua identidade afro-religiosa em um espetáculo de cores, sons e espiritualidade.

 

Com apoio da Prefeitura de Penedo, a festa aberta ao público é carregada de simbolismo. Para as comunidades de matriz africana, a água é o elemento de purificação, sendo a limpeza dos espaços sagrados um ato que afasta energias negativas.

 

A celebração que caracteriza o sincretismo religioso brasileiro une a figura do Senhor do Bonfim com Oxalá, o orixá da criação e da paz na tradição Iorubá. A celebração é ainda um momento para pedir proteção, saúde e harmonia, a exemplo do que ocorre na Lavagem do Rosário.

 

O vice-prefeito Valdinho Monteiro representou Ronaldo Lopes na cerimônia, acompanhado por Fagner Matias (secretário municipal de Meio Ambiente) e por Teresa Machado (secretária municipal de Cultura).

 

Após o ritual, o público caiu na folia, acompanhando orquestras de frevo e bonecos gigantes pelas ruas do Oiteiro, festa encerrada durante a noite, com atrações que se apresentaram no palco.

 

 

 

Por Secom PMP

 

2 de fevereiro de 2026
0 74

Artigos relacionados

Chefe de facção criminosa no interior da Bahia morre em confronto com a polícia em Alagoas

2 de fevereiro de 2026

Bloco Ovo da Madrugada arrasta multidão pelas ruas do Centro Histórico de Penedo

1 de fevereiro de 2026

Prévia carnavalesca da Boneca Raquel arrasta multidão pelas ruas de Penedo

31 de janeiro de 2026

Prefeito Ronaldo Lopes dá ordem de serviço para ampliar e reformar Escola Hanna Bertholet

30 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo