Carnaval de Penedo 2026: Prefeitura lança página exclusiva com rota digital dos blocos e programação em tempo real

Iniciativa da gestão municipal coloca a folia na palma da mão dos penedenses e turistas, oferecendo mapas interativos e horários atualizados do maior evento cultural do Baixo São Francisco.

A alegria já tomou conta das ruas e, este ano, a Prefeitura de Penedo elevou o nível da organização da festa mais popular do país. Comprometida em realizar um evento seguro, organizado e inesquecível, a gestão municipal lançou nesta terça-feira, 03 de fevereiro, uma página oficial dedicada exclusivamente ao roteiro dos blocos do Pré-Carnaval e Carnaval 2026.

O Prefeito Ronaldo Lopes destacou que a inovação reflete o compromisso da administração em unir tradição e modernidade. Ao facilitar a vida do folião, o governo municipal não apenas organiza o fluxo da festa, mas também impulsiona a economia criativa e o comércio local, garantindo que todos saibam exatamente onde a festa está acontecendo.

Tecnologia a favor da cultura

A nova página foi desenvolvida pensando na dinamicidade do carnaval penedense. Os usuários encontrarão cards informativos com o nome do bloco, horário de saída e, graças à integração inteligente de mapas, poderão traçar rotas de onde estiverem até o local da folia. Seja para acompanhar o cortejo da Lavagem das Escadarias do Rosário ou para curtir o som dos paredões e orquestras de frevo, a informação está a um clique de distância.

Como acessar

A plataforma já está no ar e pode ser acessada por qualquer dispositivo móvel ou computador. A atualização é constante, garantindo que o folião não perca nenhum momento dessa festa que promete entrar para a história da cidade. Acesse https://penedo.al.gov.br/carnaval2026

Caso seu bloco não esteja cadastrado, procure a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria – SEDECIN, para requerer autorização do espaço físico.

