Jornada Pedagógica abre ano letivo 2026 na rede da Prefeitura de Penedo

A Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta segunda-feira, 02, a Jornada Pedagógica 2026. O evento que acontece até a próxima sexta-feira, 06, é realizado no Complexo Educacional e Esportivo Doutor Alcides Andrade, sede da SEMED, onde ocorre o acolhimento e o desenvolvimento dos educadores.

Com o tema Educação que Cuida, Inspira e Transforma, a Jornada Pedagógica da SEMED Penedo reuniu professores em sua abertura. O secretário Luciano Lucena destacou que os avanços educacionais do município são fruto direto da dedicação de quem está no dia a dia das salas de aula. “Tudo foi preparado com muito carinho para quem faz a nossa educação acontecer”, declarou o gestor da pasta.

A SEMED Penedo anunciou que os professores contratados receberão o salário integral referente ao mês de fevereiro, sem desconto pelos dias que antecedem o início das aulas, retorno ao ambiente escolar marcado para 09 de fevereiro.

O primeiro dia de preparação para educadores da rede pública penedense contou ainda com palestra inspiradora de Luiz Kind, especialista em análise comportamental e desenvolvimento humano, e sorteio de brindes, incluindo aparelho de tv e telefone celular..

A Jornada Pedagógica se estende até sexta-feira, 06, focando na parte técnica e prática. Ao longo da semana, os profissionais participarão de oficinas pedagógicas específicas promovidas pelo Instituto Gestar, atividades segmentadas por grupos e modalidades de ensino, garantindo que cada educador receba suporte direcionado para os desafios do ano letivo de 2026.

