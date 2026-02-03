Ônibus com romeiros que capotou e deixou 15 mortos no interior de AL foi locado por prefeitura

O ônibus com romeiros que capotou e deixou 15 mortos, além de vários feridos, na manhã desta terça-feira (3), em São José da Tapera, Sertão de Alagoas, integrava um comboio da Prefeitura de Coité do Nóia. A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Bueno Higino Filho, que afirmou que todas as vítimas são naturais do município.

Ao g1, o gestor municipal informou que o veículo integrava um comboio de 17 ônibus, com cerca de 800 fiéis, sendo todos locados pela prefeitura.

“Eram 17 ônibus. Pelo o que a gente apurou ele [o ônibus] sobrou na curva e capotou. Todos os ônibus foram locados pela prefeitura, todos novinhos, com ares-condicionados, tudo novo e teve essa fatalidade. Essa tragédia desgraçada. As pessoas já foram socorridas e já estão nos hospitais de Delmiro [Gouveia], Santana [do Ipanema] e São José da Tapera”, afirmou Bueno Higino Filho.

O prefeito relatou ainda que recebeu a informação de 16 mortes confirmadas. Apesar disso, 15 mortes foram confirmadas pelo Governo de Alagoas. Bueno Higino Filho explicou que a romaria de Coité do Nóia vai a Juazeiro do Norte há 25 anos.

Acidente

O acidente aconteceu em um trecho da AL-220, localizada no município de São José da Tapera, no Sertão de Alagoas. A informação foi confirmada pelo Governo de Alagoas. O veículo estava com aproximadamente 60 ocupantes.

Entre os mortos estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. Eles não tiveram os nomes e idades divulgados. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde seguem recebendo atendimento médico.

As vítimas participaram da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte. A prefeitura da cidade cearense emitiu uma nota lamentando o ocorrido e solidarizando com as famílias das vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Departamento Estadual de Aviação (DEA) realizam o socorro e resgate das vítimas. O acidente aconteceu em uma região conhecida como “Curva do S”, no Distrito Caboclo.

O Instituto de Criminalística de Arapiraca encaminhou duas equipes com peritos e auxiliares de perícia para o local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

De acordo com testemunhas, o ônibus estava com romeiros que voltavam do Ceará para Alagoas, quando o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Eles relataram ainda que o veículo seria do município de Coité do Nóia, no interior de Alagoas.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de 3 dias em razão da tragédia e informou que está acompanhando pessoalmente o trabalho das equipes.

Fonte: G1/AL