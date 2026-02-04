Prefeitura de Penedo reforça vacinação contra HPV para adolescentes de 15 a 19 anos

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça a importância da vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos.

A imunização está disponível até o mês de julho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira.

O HPV é um vírus comum, transmitido principalmente por contato sexual, e está associado a diversas doenças. A vacina é uma das formas mais eficazes de prevenção, podendo evitar até 90% dos casos de condiloma (verrugas genitais) e cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero, além de proteger contra outros tipos de câncer relacionados ao vírus.

A Secretaria de Saúde de Penedo destaca que vacinar é um ato de cuidado, proteção e responsabilidade, contribuindo diretamente para a saúde individual e coletiva. A ampliação da faixa etária busca alcançar adolescentes e jovens que ainda não receberam a vacina no período recomendado.

A Prefeitura de Penedo orienta o público-alvo da vacina contra HPV procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, levando documento de identificação e o cartão de vacinação, para manter a imunização em dia e garantir mais qualidade de vida.

Por Assessoria SMS