Reunião discute com integrantes de blocos as regras da Lavagem do Rosário

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) realizou nesta quarta-feira (04), uma reunião na Casa de Aposentadoria para discutir o regramento da Lavagem do Rosário, que acontece na próxima sexta-feira (13).

O encontro contou com a participação de organizadores de blocos, órgãos, secretarias envolvidas e forças de segurança. A secretária de Cultura de Penedo, Tereza Machado, reforçou a importância do cumprimento dos horários e de todas as determinações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a Prefeitura de Penedo e o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL).

“Estivemos reunidos com os organizadores dos blocos que irão participar do cortejo e do percurso da Lavagem das Escadarias do Rosário, que acontece no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, repassamos as principais orientações para que o evento aconteça de forma organizada e bonita. Reforço aos organizadores que não é permitido o uso de carros automotivos com som, como os famosos ‘paredões’. Também não será permitida a passagem pelo Rosário Estreito de carros de apoio que transportem bebidas. Portanto, organizem-se e cheguem dentro do horário de concentração, que será na Praça do Clementino, a partir das 18h30. Tenho certeza de que, unidos e organizados, faremos uma festa muito bonita e harmoniosa para toda a população penedense e para os foliões que vêm à nossa cidade curtir o melhor do carnaval”, esclarece Teresa Machado.

Pontos principais debatidos

Do Circuito e da Realização do Evento:

1.1 Fica estabelecido que o circuito do evento da Lavagem do Rosário compreende as

proximidades da Secretaria Municipal da Mulher, Avenida Getúlio Vargas, Praça

Jácome Calheiros, Rua Barão do Rio Branco (Rosário Estreito), Praça Marechal

Deodoro, bem como o cruzamento da Escola Estadual Gabino Besouro com o Tiro de

Guerra.

1.2 O evento terá início oficial, conforme programação constante em anexo, às 15h30

do dia 13 de fevereiro de 2026, com a realização da programação infantil, e

encerramento previsto às 02h do dia 14 de fevereiro de 2026.

1.3 O evento encontra-se em conformidade com o Termo de Ajuste de Conduta (TAC)

2026, que estabelece as normas e diretrizes para a realização das prévias e do

Carnaval no Município de Penedo, visando garantir a segurança, a ordem pública e o

bom andamento das festividades.

Do Acesso ao Circuito:

2.1 Somente será permitida a entrada e circulação no circuito do evento aos grupos

culturais e blocos previamente cadastrados e devidamente autorizados, conforme

programação oficial publicada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.

Do Uso de Som Mecanizado:

1 Fica vedada a entrada ou circulação de blocos no circuito do evento com som mecanizado, a exemplo de paredões ou equipamentos similares.

3.2 Excepcionalmente, será autorizado o uso de som mecanizado apenas:

3.2.1 Para o Cortejo da Lavagem das Escadarias do Rosário, mediante utilização de

trio elétrico, exclusivamente pelos Povos de Terreiro;

3.2.2 Para os grupos de Batucadas, mediante utilização de carro de som, destinado

ao apoio musical de suas apresentações.

Da Ordem e do Cronograma:

4.1 Os grupos que manifestaram interesse em participar da Lavagem do Rosário

declaram estar cientes e de acordo com a ordem de desfile e o cronograma definidos

pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.

4.2 O descumprimento do cronograma e das orientações estabelecidas implicará o

impedimento da participação do grupo no evento.

4.3 O grupo ou bloco que não comparecer no horário previamente estabelecido ficará

impedido de acessar o circuito do evento, devendo os grupos e blocos subsequentes,

conforme a ordem da programação oficial, prosseguir e suprir a sequência do desfile.

Do Carro de Apoio:

5.1 Será autorizado 01 (um) carro de apoio com bebidas para cada grupo ou bloco,

devendo o referido veículo desviar obrigatoriamente pelo acesso à Rua Cinquenta

(Ladeira da Eda Barroso / Antiga Síntese), não sendo permitida a sua continuidade no

circuito do evento a partir deste ponto.

5.2 O carro de apoio autorizado deverá portar 01 (um) adesivo de identificação de

acesso ao circuito. Na ausência da identificação, o referido veículo não estará

autorizado a seguir ou circular no circuito do evento.

Da Circulação e do Fluxo do Evento:

6.1 Os grupos culturais e blocos credenciados no circuito do evento não poderão

realizar paradas que comprometam o fluxo, a ordem e o cumprimento da programação

oficial do evento.

Da Apresentação das Batucadas:

7.1 As Batucadas terão o tempo máximo de 05 (cinco) minutos de apresentação no

Largo do Rosário, devendo respeitar rigorosamente o tempo estabelecido, a fim de

garantir o cumprimento da programação do evento.

Dos Casos Omissos:

8.1 Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito

de suas atribuições legais.

Ordem do desfile, com concentração às 18h30 e saída às 19h

Cortejo da Lavagem das Escadarias do Rosário Batucada Unidos do Bairro Batucada Milionários do Samba Bloco e Orquestra Vanguarda da Sociedade Musical Penedense Bloco Lá Vem Elas Bloco Ela na Avenida LGBTQIAPN+ O Galante Sai Com os Mascarados (Tadeus dos Bonecos) Bloco Sulamita Bloco Vassourinhas/Boneca Raquel Bloco Legião de Amigos Bloco As Prostitutas Virgens Bloco Amigos de Penedo Bloco O Pirá Bloco Churrasquinho do Betinho Bloco da GPM Bloco Penedo Fitness Bloco do Boticário Bloco CarnaSUS

