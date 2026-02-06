Arbitragem da última rodada do Campeonato Alagoano é divulgada; veja lista

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou, no fim da tarde dessa quinta-feira (5), a escala de arbitragem para a sétima e última rodada do Campeonato Alagoano 2026. Pelo caráter decisivo, todos os jogos serão realizados às 16h desse sábado (7).

No Estádio Rei Pelé, em Maceió, CSA e Cruzeiro se enfrentam sob diferentes circunstâncias. O Azulão está nas semifinais e disputa a liderança da primeira fase com o ASA, enquanto o Estrelado não tem mais risco de queda e precisa de uma combinação de resultados para avançar à próxima fase. O confronto será comandado por Dênis da Silva Ribeiro Serafim, com Mária de Fátima Mendonça e Filipe Rodrigues como assistentes, além de Carlos Alberto Matias Elói como quarto árbitro.

Murici e CSE medem forças no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. O Verdão depende apenas das próprias forças, enquanto o Tricolorido precisa fazer sua parte para eliminar qualquer chance de rebaixamento. O duelo na Zona da Mata terá José Ricardo Vasconcellos Laranjeira como árbitro principal, Maxwell Rocha Silva e Jéssica Alves Bomfim como assistentes e Diego Henrique de Oliveira Cardoso como quarto árbitro.

No Estádio Coaracy da Mata Fonseca, ASA e Penedense se encaram em panorama completamente oposto. O Alvinegro lidera a competição e precisa vencer para confirmar a melhor campanha e o time ribeirinho ainda tem situação indefinida: tem mínimas chances de disputar as semifinais, remotas possibilidades de queda e pode ficar no limbo. Wiomar Santana de Oliveira comanda o jogo, auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares e por Geovânio de Almeida Santos, com Crislaino dos Santos Nicácio como quarto árbitro.

Coruripe e CRB complementam a última rodada do Alagoano no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe. O Hulk precisa vencer e conta com tropeço do CSE para evitar o rebaixamento. Garantido na semifinal, o Galo tem que ganhar e torcer por insucessos de ASA e CSA para terminar a primeira fase na liderança. O duelo terá a arbitragem principal de Márcio dos Santos Oliveira, enquanto Widcir Santana de Oliveira e Wellington Thiago de Almeida serão os assistentes, além de José Edmilson Pedrosa da Silva ser o quarto árbitro.

Fonte: Gazetaweb