Prefeitura de Penedo entrega fardamento para estudantes da rede pública municipal

As aulas nas unidades de ensino da Prefeitura de Penedo começam na próxima segunda-feira, 09, com estudantes usando farda nova. Os uniformes estão sendo entregues aos pais ou responsáveis nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

A distribuição gratuita foi iniciada ontem (quinta-feira, 05) e continua nesta sexta, 06, em toda a rede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), formada por 24 escolas e sete CMEIs, como são denominadas as creches-escola atualmente.

O prefeito Ronaldo Lopes e o secretário de Educação, Luciano Lucena, estiveram na Escola Municipal Santa Luzia para acompanhar o trabalho na unidade que inicia o ano letivo 2026 com 1.350 matrículas efetivadas.

A distribuição de fardamento pela Prefeitura de Penedo beneficiará todos os estudantes, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com nova remessa de uniforme no meio do ano.

A padronização da vestimenta identifica alunos e alunas da SEMED Penedo, dentro e fora do ambiente escolar, melhorando a segurança e o controle sobre a presença de pessoas nas dependências da escola ou do CMEI.

Por Secom PMP