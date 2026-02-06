Suspeito de matar casal em Coruripe é preso com arma e drogas

Um homem suspeito de envolvimento em um duplo homicídio no município de Coruripe foi preso em flagrante na noite dessa sexta-feira (6), no bairro Vassouras, nessa cidade. A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 9ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição realizava incursões na região quando localizou o suspeito. Durante a abordagem, ele foi flagrado portando um revólver calibre 38, além de uma mochila contendo aproximadamente 237 gramas de substância análoga à maconha, duas balanças de precisão e materiais utilizados no tráfico de drogas.

Ainda segundo a PM, o homem utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Ele foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia Regional de Penedo, onde foram adotados os procedimentos legais.

A polícia informou que a ação integra as investigações relacionadas ao duplo homicídio ocorrido na madrugada dessa quinta-feira (5), no Conjunto Cidade Jardim, no centro de Coruripe. Na ocasião, um homem e uma mulher foram mortos a tiros após um grupo armado invadir uma residência onde acontecia uma festa.

Testemunhas relataram que quatro homens chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, fugindo em seguida. O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

*Com informações da PMAL