Penedense denuncia tentativa de aliciamento de jogadores antes de jogo contra o ASA

Jogadores do Penedense denunciaram uma tentativa de aliciamento às vésperas da partida contra o ASA, marcada para este sábado (7), válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. A denúncia foi tornada pública pelo presidente do clube ribeirinho, que informou que atletas foram procurados com propostas para facilitar o resultado do confronto.

De acordo com o dirigente, três jogadores relataram ter recebido ligações telefônicas com ofertas em dinheiro para influenciar diretamente no andamento da partida. As propostas incluíam ações como forçar expulsões ou até mesmo não entrar em campo.

Um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia de Penedo. O presidente do clube afirmou que o número utilizado nas ligações está em processo de identificação e que o caso foi comunicado à Delegacia-Geral da Polícia Civil e ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que devem conduzir as apurações.

A denúncia também foi encaminhada à Federação Alagoana de Futebol (FAF), que acompanha o caso. O clube espera que as medidas legais cabíveis sejam adotadas e que os responsáveis sejam identificados e punidos conforme a legislação esportiva e criminal.

Confronto decisivo na tabela

O jogo entre ASA e Penedense tem peso importante na definição da tabela do Campeonato Alagoano. O ASA entra em campo buscando confirmar a liderança da primeira fase, enquanto o Penedense ainda mantém chances matemáticas de classificação para as semifinais.

Para avançar, o time ribeirinho precisa vencer o ASA por uma boa margem de gols e ainda torcer por combinações de resultados envolvendo Murici, Cruzeiro-AL, CSE e CSA. A missão é considerada difícil, já que o clube precisa tirar uma diferença de cinco gols no saldo.

Mesmo diante do cenário adverso, a partida ganhou ainda mais atenção após a denúncia, que levanta alerta sobre a integridade da competição na reta final da fase classificatória.

