Semifinais do Campeonato Alagoano: veja confrontos, mandos e possíveis datas

Estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Alagoano. A definição veio neste sábado, com o fim da 7ª e última rodada da primeira fase.

Primeiro colocado, o ASA vai enfrentar o Murici (4º). O outro duelo será entre CSA (2º) e CRB (3º), que voltam a fazer o Clássico das Multidões nas semifinais pela primeira vez desde 2022.

As datas-base para os jogos de ida estão previstas para o próximo fim de semana, durante o Carnaval, nos dias 14 e 15 de fevereiro. As partidas de volta têm previsão para os dias 21 e 22. A confirmação oficial de horários e datas será divulgada posteriormente pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Por terem realizado as melhores campanhas, ASA e CSA terão a vantagem de decidir a vaga na final como mandantes.

