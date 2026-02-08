Semifinais do Campeonato Alagoano: veja confrontos, mandos e possíveis datas

8 de fevereiro de 2026
CSA e CRB se reencontram na semifinal — Foto: Allan Max/ASCOM CSA

Estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Alagoano. A definição veio neste sábado, com o fim da 7ª e última rodada da primeira fase.

 

Primeiro colocado, o ASA vai enfrentar o Murici (4º). O outro duelo será entre CSA (2º) e CRB (3º), que voltam a fazer o Clássico das Multidões nas semifinais pela primeira vez desde 2022.

 

As datas-base para os jogos de ida estão previstas para o próximo fim de semana, durante o Carnaval, nos dias 14 e 15 de fevereiro. As partidas de volta têm previsão para os dias 21 e 22. A confirmação oficial de horários e datas será divulgada posteriormente pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Por terem realizado as melhores campanhas, ASA e CSA terão a vantagem de decidir a vaga na final como mandantes.

 

 

 

Fonte: TNH1

