Prefeitura de Penedo reforça vacinação contra meningite

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensificou as ações de prevenção contra a meningite, com foco principal na vacinação da população. A mobilização ocorre após a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) emitir uma nota técnica informando a confirmação de três casos de meningite bacteriana em adultos em Maceió.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde de Penedo promove ações preventivas, destacando a vacinação como a forma mais eficaz de proteção contra a doença que tem vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

]

O imunizante acessível nos postos de saúde protege contra os principais tipos de meningite bacteriana, como a meningocócica C, a meningocócica ACWY, a pneumocócica e a vacina contra o Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

A diretora de Epidemiologia e Imunização da SMS Penedo, Dhayanna Oliveira, reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada e tranquiliza a população quanto à segurança dos imunizantes.

“A vacinação é fundamental para prevenir a meningite e outras doenças graves. As vacinas ofertadas pelo SUS são seguras, eficazes e passam por rigorosos critérios de controle de qualidade. Manter a vacinação em dia é um ato de cuidado individual e coletivo”, destaca Dhayanna.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por vírus, bactérias, fungos ou outros agentes. A forma bacteriana é considerada a mais grave, com risco de complicações severas e até óbito, caso não seja diagnosticada e tratada rapidamente. Entre os principais sintomas estão febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos e, em alguns casos, manchas na pele.

A Prefeitura de Penedo orienta que a população verifique a situação vacinal e, se necessário, atualize as doses em sua Unidade Básica de Saúde de referência, mantendo-se atenta às orientações das autoridades sanitárias e atuante na proteção da saúde da população, trabalhando com prevenção e fortalecendo ações de imunização.

Por Assessoria SMS e Secom PMP