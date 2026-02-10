Ano letivo começa com fardamento novo para 11 mil alunos da rede municipal de Penedo

O ano letivo de 2026 começou oficialmente nesta segunda-feira 09/02, marcando o retorno às aulas dos estudantes da rede pública municipal de Penedo. Logo no primeiro dia, um diferencial importante já estava garantido, a entrega do novo fardamento escolar para cerca de 11 mil alunos da rede municipal de ensino, ação que segue em andamento nas unidades escolares.

Em alguns poucos casos pontuais, as escolas estão realizando a troca de tamanhos, procedimento normal dentro do processo de distribuição, garantindo que cada aluno receba o fardamento adequado. A medida reforça o cuidado da gestão municipal com o bem-estar e o conforto dos estudantes.

A iniciativa evidencia o compromisso da gestão Inovação e Crescimento com uma educação pública organizada, inclusiva e acolhedora. O fardamento padronizado contribui para a igualdade entre os alunos, fortalece a identidade escolar e leva mais dignidade às crianças e jovens, além de representar economia para as famílias penedenses.

Desde o primeiro contato com a escola, os estudantes estão sendo recebidos em um ambiente preparado, com estrutura adequada e profissionais prontos para iniciar mais um ciclo de aprendizado. O cuidado com cada detalhe demonstra que investir em educação vai além da sala de aula, passa também pelo acolhimento, pelo respeito e pela valorização de quem aprende.

O prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância de iniciar o ano letivo assegurando condições adequadas para todos.



“Começar o ano letivo com o fardamento sendo entregue é uma forma concreta de cuidar das nossas crianças e jovens. Educação se constrói com organização, respeito e amor. Estamos garantindo que todos se sintam parte da rede municipal, com orgulho e dignidade desde o primeiro dia de aula”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, ressaltou o planejamento e a atenção da gestão com a comunidade escolar.



“A entrega do fardamento, inclusive com os ajustes necessários de tamanho, mostra o compromisso da Prefeitura com cada estudante. O ano letivo começa do jeito certo, com acolhimento, cuidado e responsabilidade com o futuro das nossas crianças”, declarou.

Fonte: Secom PMP