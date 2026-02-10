Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de fardamentos esportivos em Arapiraca

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta terça-feira (10), uma fábrica de fardamentos esportivos localizada no bairro Itapoã, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Não há registro de feridos.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL) foram enviadas até a Rua Francisco Gomes Farias para conter às chamas. O proprietário informou aos militares que acredita que o incêndio teve início após uma falha na rede elétrica do estabelecimento.

“Toda loja, a parte de baixo e em cima, onde fica o escritório, foram danificadas. As chamas não atingiram, apenas, a fachada. As chamas danificaram foi danificada. Danificou equipamentos elétricos, além dos materiais de trabalho, como tecidos”, informou o tenente Santos, do CBM.

Devido às fortes chamas e grande quantidade de fumaça, os moradores da região ficaram assustados.

Fonte: G1/AL