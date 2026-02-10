SMTT informa alterações no trânsito de Penedo durante a Lavagem do Rosário

A noite da próxima sexta-feira, 13 de fevereiro, será de grande movimentação em Penedo. Moradores e visitantes celebram o carnaval na Lavagem do Rosário, evento que implica em modificações no trânsito de veículos.

Visando garantir segurança aos participantes da festa aberta ao público promovida pela Prefeitura de Penedo, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) orienta sobre as modificações no fluxo de carros.

Quem precisar se deslocar da parte alta para o Centro Histórico ou orla ribeirinha deve utilizar a Rodovia Mário Freire Leahy, trajeto sem interdições. Também é possível descer, seguindo até o Largo de Fátima/Praça São Judas Tadeu, indo pela rua Gaspar Vieira de Melo em direção às vilas, Raimundinho e Centro Histórico.

Se o condutor preferir, pode ir do Largo de Fátima até a esquina do Mercadinho Barateiro com a rua Joaquim Mazone, tomando sentido da Rua do Fogo até a orla do Barro Vermelho, saindo ao lado do Tiro de Guerra para continuar em direção à Praça Barão do Penedo e rua Dâmaso do Monte, popular Ladeira da Igreja da Corrente.

Pontos interditados

Em razão da festa de grande apelo popular, a Prefeitura de Penedo informa a interdição da Avenida Getúlio Vargas, nos dois sentidos, entre as imediações do campo do Penedense e o Colégio Imaculada, exceto para veículos que serão usados no desfile cujo ponto de concentração é a Praça Clementino do Monte, em frente à Igreja do Senhor do Pobres.

O espaço público onde se dá o início da Lavagem do Rosário, ponto que exige atenção redobrada para o tradicional cortejo, será interditado em seus acessos, com estacionamento temporariamente proibido no entorno da Praça Clementino do Monte.

E para garantir o perfeito andamento do cortejo em direção ao Corredor da Folia – da Praça do Coreto até a Escola Gabino Besouro -, também não será permitido estacionamento de veículos na avenida Getúlio Vargas.

O acesso de carros por meio dos Becos do Hospital e do Tamanduá – ruas Dr. Carlos Martins e Dr. José Lins Filho, respectivamente – será bloqueado na intersecção com a Avenida Getúlio Vargas, assim como na subida da ‘ladeira da Eda Barroso’.

Fonte: Secom PMP