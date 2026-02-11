Centenas de peixes são encontrados mortos em lagoa de Jequiá da Praia, no Litoral Sul de AL

Centenas de peixes foram encontrados mortos, na noite da última terça-feira (11), na Lagoa Jequiá, localizada no município de Jequiá da Praia, no Litoral Sul de Alagoas. A causa das mortes ainda não foi identificada (veja o vídeo acima).

O g1 entrou em contato com pescadores da região que explicaram que entre as espécies estão o Piau (Leporinus obtusidens) e o Tucunaré. Eles amargam o prejuízo e cobram explicações. As mortes aconteceram em um trecho da lagoa entre os povoados Mutuca e Paturais.

A pescadora Eliane Farias relembrou que há cerca de cinco anos houve derramamento de melaço, de uma usina da região, na lagoa, o que causou a morte de diversos peixes.

“Muitos peixes mortos, que tentaram fugir e morreram na terra. Tem Piau, tem Tucunaré, são várias espécies. O local serve como berçário para esses peixes. Com essa situação quem sofre é o pescador, que amarga o prejuízo, que é grande. Os órgãos precisam fiscalizar essa situação para saber o que houve de fato”, afirmou Eliane Farias.

O chefe da unidade de conservação da Reserva Extrativista (RESEX) Jequiá da Praia, Augusto Morelli, explicou que as mortes começaram a ser registradas por volta das 19h de terça. Ele contou também que uma equipe realizará, ainda pela manhã, coleta de amostras na água e nos peixes para identificar possíveis fontes de poluição.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMARH) de Jequiá da Praia, Luiz Antônio, comentou que o órgão está apurando a situação.

O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) recomendou, por meio de nota, que os pescadores e moradores que suspendam temporariamente o consumo e comercialização dos peixes, uma vez que eles podem representar risco à saúde.

Fonte: G1/AL