CAPS de Penedo promove carnaval terapêutico com lazer, inclusão e segurança

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quarta-feira (11) uma animada celebração de Carnaval do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), proporcionando aos usuários um momento especial de lazer, convivência e fortalecimento de vínculos.

Durante a programação, os participantes dançaram ao som de músicas carnavalescas, aproveitaram banho de piscina e se refrescaram com a distribuição de picolés, em uma manhã marcada pela alegria e integração.

Para garantir a tranquilidade do evento, uma equipe de guarda-vidas esteve presente durante toda a atividade, assegurando a segurança de todos.

A iniciativa reforça a proposta do CAPS de Penedo em promover ações que vão além do acompanhamento clínico, valorizando experiências coletivas que estimulam o bem-estar emocional e a socialização.

De acordo com a diretora do Centro de Atenção Psicossocial, Isabel Leite, momentos como esse são fundamentais no processo terapêutico.

“Essas atividades externas e comemorativas são muito importantes, porque fortalecem a autoestima dos nossos usuários, estimulam a convivência social e contribuem diretamente para o tratamento. O Carnaval é uma oportunidade de alegria, mas também de cuidado e inclusão”, destacou Isabel.

A ação integra o calendário de atividades terapêuticas desenvolvidas pela equipe multiprofissional do CAPS, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a saúde mental e a humanização do atendimento em Penedo.

Por Assessoria SMS