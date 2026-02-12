Polícia Federal apreende 152 canetas emagrecedoras, celulares e relógios com suspeito em Maceió

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na madrugada de quarta-feira (11), 152 canetas emagrecedoras com um suspeito de transportar ilegalmente diversas mercadorias proibidas ou sem pagamento de impostos em Maceió, capital alagoana. O suspeito não teve o nome divulgado.

Os frascos de tirzepatida, medicamento para combater diabetes tipo 2, que também é utilizado para o combate à obesidade, é conhecido como caneta emagrecedora.

De acordo com a PF, o suspeito também estava com perfumes, relógios, celulares e smartwatches, e que todos os produtos foram adquiridos no Paraguai.

O suspeito foi levado para a sede da superintendência da Polícia Federal de Alagoas, onde se encontra à disposição da Justiça Federal. Ele pode responder pelos crimes de contrabando e descaminho.

Fonte: G1/AL