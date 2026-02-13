Prefeitura de Penedo inaugura praça e santuário no Conjunto Nilo Menezes

13 de fevereiro de 2026
A população de Penedo ganhou nesta quinta-feira, 12, uma nova área de lazer e religiosidade: a Praça Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e do Conjunto Nilo Menezes, onde o espaço público está situado.

 

 O investimento do governo Inovação e Crescimento atende demanda da comunidade situada no bairro Raimundo Marinho, onde está sendo construído o Conjunto Geraldo Lobo, residencial localizado ao lado da Escola Municipal Wilton Lucena, unidade de ensino da Prefeitura de Penedo em reforma e ampliação.

 

“Estamos entregando à população essa praça que leva o nome de Nossa Senhora Aparecida, escolha feita conversando com a comunidade do Nilo Menezes. Aqui havia uma cruz que nós preservamos e fizemos uma capelinha, instalamos bancos, para a comunidade continuar essa atividade religiosa com mais conforto”, informa Ronaldo Lopes sobre o espaço abençoado na cerimônia pelo diácono Thiago André.

 

O projeto da arquiteta Marcela Lopes, gestora da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas (SEMAEG), inclui a urbanização da área que ganhou parque infantil e jardinagem, iniciativa feita em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), com iluminação pública da SIPE.

 

“Este é mais um local de lazer que nós estamos entregando em Penedos. Desde o início do nosso primeiro mandato, quando Penedo não tinha nenhuma praça recuperada, nós iniciamos esse trabalho, recuperando e construindo praças em todos os bairros da cidade, avançando para os povoados que também passaram a ter áreas de lazer”, acrescenta Ronaldo Lopes.

 

A secretária Amanda Lima (SEINFRA) destacou o diálogo com os moradores beneficiados. “É uma satisfação muito grande inaugurar essa praça que foi feita escutando a comunidade, respeitando e valorizando as crenças da população do Nilo Menezes. Por isso, estamos inaugurando um santuário religioso e uma praça, onde a comunidade toda pode usufruir da melhor forma”. 

 

A secretária Marcela Lopes (SEMAEG) reforça a importância da articulação entre governo e população. “Nós recebemos um chamamento da comunidade e do prefeito para construir uma praça que incluísse um espaço para gente poder celebrar Nossa Senhora Aparecida, o que já faz parte da tradição da comunidade que sentia a necessidade de ter um espaço adequado e hoje estamos inaugurando esse espaço, onde a gente também incluiu um parque para as crianças nesta grande área de lazer para toda a comunidade”.

 

Além de setores da Prefeitura de Penedo, a Praça Nossa Senhora Aparecida é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP), com participação direta do Grupo Buriti Nordeste, responsável pelo Loteamento Jardim América.

 

“O pessoal do Buriti precisava ampliar a parte de esgotamento do Jardim América, então nós cedemos uma área naquele loteamento e, em troca, a empresa investiu nessa obra que nós estamos entregando”, informa Ronaldo Lopes.

 

O vice-prefeito Valdinho Monteiro falou do sentimento de satisfação de fazer parte do governo que tem investimento em todos os bairros de Penedo e trabalha para atender a zona rural da mesma forma, com obras que melhoram a qualidade de vida de toda a população penedense.

 

A inauguração foi prestigiada por moradores do Nilo Menezes, secretários municipais, vereadores, representantes do Grupo Buriti e servidores públicos.

 

 

 

Por Secom PMP

