Multidão acompanha e se diverte no desfile de blocos do carnaval em Penedo

Multidão acompanha e se diverte no desfile de blocos do carnaval em Penedo

Milhares de foliões se divertiram em Penedo na noite desta sexta-feira, 13. Moradores e visitantes curtiram a abertura oficial do carnaval na Cidade Criativa da Unesco promovido pela administração Inovação e Crescimento.

Com segurança, famílias tomaram conta do Corredor da Folia para acompanhar de perto o cortejo da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos, ritual que abre a noite festiva repleta de diversidade.

As tradições da cultura penedense também são representadas pelas batucadas Unidos do Bairro e Milionários do Samba, atrações que encantam o público no Corredor da Folia, da Praça do Coreto ao Rosário Largo.

m seguida, bonecos gigantes anunciam a chegada dos blocos puxados por orquestras de frevo. Gente fantasiada, famílias reunidas e muita alegria também marcam a noite da festa mais democrática do povo brasileiro.

O prefeito Ronaldo Lopes e o vice Valdinho Monteiro também entraram na folia, acompanhado o CarnaSUS, bloco dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, ao lado de secretários municipais e do secretário executivo de saúde Guilherme Lopes.

Encerrada a passagem dos blocos no Corredor da Folia, o público curtiu o shows no palco instalado ao lado da Escola Gabino Besouro, onde a Folia Kids fez a festa da criançada no período da tarde. Quem ficou até o final, curtiu a Orquestra do Maestro Bigodinho e os shows de Juh Imperadora e Nefi Miranda.

Por Secom PMP