Criança de 3 anos morre após se afogar em piscina no Litoral Norte de Alagoas

17 de fevereiro de 2026
Ambulância do Samu Alagoas — Foto: Ana Clara Pontes

Uma criança morreu nesta segunda-feira (16) após se afogar na piscina de uma residência no povoado de Tabuba, em Barra de Santo Antônio, no Litoral Norte de Alagoas.

De acordo com as informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a menina foi encontrada submersa na água por tempo ainda não determinado. Médicos que estavam no local iniciaram os primeiros atendimentos com massagens cardíacas e respiração boca a boca.

A criança foi entubada, recebeu medicação e foi monitorada dentro da ambulância. Apesar das tentativas de reanimação, que duraram cerca de 40 minutos, a menina não reagiu. O óbito foi confirmado às 17h05.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos cabíveis. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do afogamento nem detalhes sobre velório e sepultamento.

Equipes da Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) acompanham o caso e devem investigar o que levou à morte da criança.

Fonte: G1/AL

