CRB vence CSA e tem a vantagem de perder por 1 gol de diferença no jogo de volta: 2×0

No movimentado Clássico das Multidões disputado na noite desta quarta-feira (18), o CRB saiu na frente e venceu o CSA, por 2 a 0, levando uma boa vantagem para o segundo duelo. As duas equipes mediram forças no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Alagoano. A partida contou com arbitragem da Fifa.

Com o resultado, o Galo tem a vantagem de perder por um gol de diferença no jogo de volta, que está marcado para o próximo sábado (21), a partir das 16 horas, também no Rei Pelé. Enquanto o Azulão precisará vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois gols, a decisão irá para os pênaltis.

Os gols do Galo foram de Mikael e de Chrystopher, ambos no segundo tempo. Detalhe: Mikael acabou sendo expulso, depois de uma confusão em campo e o árbitro verificar no VAR uma agressão do jogador regatiano.

Ficha Técnica

CRB – Matheus Albino; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro (Luizão) e Danielzinho (João Neto); Dadá Belmonte (Wallace), Mikael (expulso) e Douglas Baggio (Vinícius Nunes). Técnico: Eduardo Barroca.

CSA – Wellerson; Marcos Ytalo (Rian Santana), Lucão, Rayan e Kaike; Fabrício Bigode, Kayllan e Dudu Figueiredo (Matheus Melo); Buba (Samuel), Matheus Souza (Ronaldo Mendes) (Robinho) e Ciel. Técnico: Itamar Schülle.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP).

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (CBF/AL).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa/MG).

AVAR: José Ricardo Laranjeira (CBF/AL).

Fonte: Gazetaweb