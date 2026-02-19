PM prende dois e apreende arma no interior de Alagoas

Ações distintas da Polícia Militar de Alagoas resultaram em duas prisões e na apreensão de uma arma de fogo em ocorrências registradas em cidades do interior do estado.

Em Santana do Ipanema, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem realizada por equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta da meia-noite desta quarta-feira (18), em um trecho da rodovia AL-130. A guarnição da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) apreendeu com o suspeito um revólver calibre 32 com quatro munições intactas, além de um simulacro, cinco aparelhos celulares, uma faca, uma carteira e um veículo Fiat Siena de cor prata.

Segundo a polícia, a equipe realizava rondas nas imediações do Loteamento Colorado quando identificou um automóvel cujo condutor passou a dirigir em zigue-zague ao perceber a aproximação da viatura. Diante do comportamento suspeito e considerando o período carnavalesco, os militares realizaram a abordagem.

O motorista atendeu à ordem de parada. No interior do veículo estavam cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram o revólver com um dos ocupantes. Questionado sobre a existência de outras armas, ele negou, mas, durante a busca no automóvel, foi localizado um simulacro.

Com o apoio de outras equipes, todos os envolvidos foram levados inicialmente ao Hospital Regional de Santana do Ipanema e, em seguida, ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) do município para os procedimentos legais.

Em outra ocorrência, registrada em Penedo, o 11º BPM cumpriu um mandado de prisão no bairro Oiteiro, na Rua do Bonfim, por volta das 16h de terça-feira (17). Após receber informações do serviço de inteligência sobre a ordem judicial expedida, equipes do Pelotão de Operações Policiais Especiais (Pelopes 2) localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu sob custódia.

