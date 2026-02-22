Com gols de Baggio e Vinicius Barata, CRB bate CSA e vai à grande final do Alagoano: 2×0

22 de fevereiro de 2026
Fábio Alemão comemora com Douglas Baggio, autor do gol do CRB. Ailton Cruz

torcedor regatiano pode comemorar! O CRB está na final do Campeonato Alagoano 2026! No jogo de volta da semifinal, disputado na tarde deste sábado (21), no Estádio Rei Pelé, o Galo venceu o CSA, por 2 a 0, em mais um Clássico das Multidões, e avançou para a finalíssima da competição. No placar agregado, ficou 4 a 0 para o Galo, que já tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

 

O primeiro gol do CRB na partida foi de Douglas Baggio, cobrando pênalti, no 1º tempo. Foi o sexto tento dele com a camisa do Galo. Já o segundo gol foi assinalado por Vinicius Barata, na segunda etapa.

 

Agora o CRB vai esperar o vencedor do duelo entre ASA e Murici, que será realizado neste domingo (22) à tarde, para saber quem enfrentará na grande final, que ainda terá a data definida pela Federação Alagoana de Futebol (FAF). E o CSA vai focar agora na Copa do Brasil.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

