Penedense derrota Miguelense e consegue primeira vitória na Copa Alagoas

22 de fevereiro de 2026
Everson fez o único gol da partida - Foto: Reprodução / Instagram - @scpenedense

O Penedense venceu pela primeira vez na Copa Alagoas 2026. Jogando no Estádio Ferreirão, em São Miguel dos Campos, o time ribeirinho derrotou o Miguelense por 1×0 na tarde deste sábado (21). O gol foi marcado pelo centroavante Everson ainda no primeiro tempo.

 

Com o resultado, o Penedense subiu para a quarta colocação do Grupo B, somando três pontos em três jogos disputados. Já o Miguelense ocupa a quinta posição, ainda sem pontuar, mas com apenas duas partidas realizadas.

 

Na próxima rodada da Copa Alagoas, o Miguelense recebe o Zumbi em São Miguel dos Campos, às 15h do dia 4 de março. O Penedense volta a atuar somente em 22 de março, também às 15h, contra o Zumbi, no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo.

 

Antes disso, o time ribeirinho fará sua estreia na Copa do Brasil, enfrentando o Londrina na próxima quarta-feira (25), às 19h, no Paraná, em jogo válido pela segunda fase da competição.

 

Além disso, ambos os clubes têm partidas adiadas pela terceira rodada que ainda não tiveram datas definidas: Penedense x ASA e Murici x Miguelense.

 

 

 

Fonte: Tribuna Hoje

