Pai é preso suspeito de estuprar filha de cinco meses na Barra de Santo Antônio

Um homem foi preso em flagrante, no domingo (22), suspeito de estuprar a filha de cinco meses no município da Barra de Santo Antônio, no Litoral Norte de Alagoas. O suspeito tem 23 anos e não teve o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, em Maceió, onde foi autuado por estupro de vulnerável. O estado de saúde da criança não foi informado.

A polícia informou ainda que um inquérito foi instaurado e o delegado Waldo José Silva, titular do 19º Distrito Policial, que investiga o caso.

Fonte: G1/AL