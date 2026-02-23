Penedo supera metas de vacinação infantil e reforça o compromisso com a saúde preventiva

Penedo é destaque no cumprimento das metas de imunização estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que recomenda cobertura mínima de 95% para garantir a proteção coletiva contra doenças imunopreveníveis.

Graças ao empenho da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as campanhas locais de diversas vacinas ultrapassam os índices recomendados pelo governo federal, demonstrando a eficiência do trabalho realizado nas Unidades Básicas de Saúde.

Entre os melhores resultados está a vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose, com cobertura de 104,80%. Também se destacam a vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), com 98,20%; Hepatite A, com 97,72% de cobertura alcançada; Poliomielite, com 97,00%; Meningocócica C, com 95,55%; e Pneumocócica 10-valente, com 95,92%, todas acima da meta nacional.

Os números refletem o comprometimento do governo Inovação e Crescimento em garantir que as crianças penedenses estejam protegidas contra doenças graves, desde os primeiros anos de vida. O resultado é fruto do trabalho contínuo da Secretaria de Saúde de Penedo, que atua na busca ativa, orientação às famílias e ampliação do acesso às vacinas.

O desempenho alcançado comprova a eficácia das estratégias direcionadas à prevenção de doenças, evidenciando o papel fundamental da vacinação como uma das principais garantias da promoção de qualidade de vida à população.

A evolução das coberturas vacinais pode ser observada ao comparar os dados desde 2020, período que começou a pandemia da Covid-19. Naquele ano, diversas vacinas ficaram abaixo da meta, como a Rotavírus (84,13%), Pneumocócica 10 (83,72%) e Meningocócica C (83,21%).

A partir de 2023, os números voltaram a crescer, com várias coberturas já próximas ou acima da meta estabelecida. Em 2024, a maior parte das vacinas já apresentava cobertura próxima de 95%, como BCG (103,96%), Pneumocócica 10 (96,76%) e Pentavalente (96,40%), demonstrando a retomada do avanço na imunização.

O desempenho alcançado em 2025 consolida essa recuperação e mostra o fortalecimento das ações de imunização em Penedo. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a vacinação em dia é fundamental para prevenir doenças e proteger a população, especialmente crianças, garantindo mais qualidade de vida para todos.

Por Assessoria SMS e Secom PMP