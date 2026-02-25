Vereador Valdir Idalino solicita melhorias na Escola Santa Cândida em Penedo

25 de fevereiro de 2026
Em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Valdir Idalino apresentou requerimento, solicitando providências visando melhorias na estrutura da Escola Municipal Santa Cândida, em Penedo.

 

Entre as solicitações apresentadas estão a recuperação do piso da entrada da unidade escolar e a execução de um sistema de drenagem em frente à escola, medidas consideradas essenciais para garantir mais segurança e conforto a alunos, professores e demais usuários do espaço.

 

De acordo com o parlamentar, as intervenções são necessárias para evitar transtornos causados por acúmulo de água em períodos chuvosos e para melhorar as condições de acesso à escola. Valdir Idalino reforçou que seu mandato segue atento às demandas da comunidade escolar, buscando junto ao Poder Executivo soluções que contribuam para a qualidade do ensino e para a preservação dos prédios públicos do município.

 

 

por Redação

