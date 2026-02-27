Governo de Alagoas divulga edital do concurso da Seplag

O Governo de Alagoas divulgou o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva no cargo de Especialista em Gestão Pública na Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag). A publicação consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (27).

De acordo com o edital, o concurso será organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e contempla seis especialidades, todas com exigência de diploma de nível superior na área correspondente. Elas são:

Administração: graduação em Administração ou Administração Pública;

Análise de Sistemas: graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia da Informação;

Arquivologia: graduação em Arquivologia;

Contabilidade: graduação em Ciências Contábeis;

Geografia: bacharelado em Geografia;

Planejamento: graduação em Direito.

Com remuneração prevista de R$ 5.767,15, o cargo envolve a realização de pesquisas, estudos, análises e atividades de planejamento, além da implantação, supervisão, coordenação e controle de trabalhos, com elaboração de projetos e planos e acompanhamento da execução.

Inscrições e provas

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, no período de 09 de março a 08 de abril de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Os candidatos que se enquadrarem nas hipóteses previstas em leis estaduais poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 09 e 18 de março.

A aplicação das provas está prevista para o dia 31 de maio de 2026, no turno da tarde, em Maceió/AL.

Para mais informações, basta consultar o edital publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, a partir da página 32.

O documento pode ser acessado por este link.

Por Thaís Letícia / Ascom Seplag