Prefeitura de Penedo lança o Programa Cresce Criativo para fortalecer a economia criativa

27 de fevereiro de 2026
A Prefeitura de Penedo apresenta o Programa Cresce Criativo, uma iniciativa do governo Inovação e Crescimento para desenvolver a economia criativa, fortalecendo empreendimentos que transformam talentos em oportunidade.

 

A proposta integra a estratégia de promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural do Destino Turístico Inteligente e Cidade Criativa da Unesco, estimulando inovação, geração de emprego e valorização dos saberes locais.

 

A iniciativa do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro foi elaborada na Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) e reconhece a economia criativa como um setor estratégico para o futuro de Penedo, capaz de gerar renda, ampliar oportunidades e consolidar o município em redes de destaque nacional e internacional.

 

“Ao concebermos o Cresce Criativo, nossa meta é ir além de uma simples reforma tributária ou da criação de incentivos isolados. Estamos falando da construção de uma nova identidade econômica para Penedo. Entendemos que o patrimônio histórico e o título de Cidade Criativa não podem ser apenas fontes de orgulho cultural; eles devem ser os motores de uma economia pujante, capaz de reter nossos jovens talentos e atrair investimentos de alta complexidade. O programa responde ao desafio de modernizar uma cidade secular, garantindo que a tecnologia e a arte sejam ferramentas de prosperidade para cada cidadão penedense”, afirma Karine Silva, gestora da SEMFAZ.

 

  • O que é o Cresce Criativo

 

O programa é uma política pública municipal destinada a fortalecer, estimular e expandir empreendimentos da economia criativa, apoiando empresas que desenvolvem atividades com impacto cultural, social e econômico, contribuindo diretamente para o desenvolvimento local.

 

“Nossa política fiscal é baseada no conceito de ‘arrecadação inteligente’ e no caso do Programa Cresce Criativo, ao reduzirmos a carga tributária para setores estratégicos da economia criativa e do audiovisual, não estamos abrindo mão de receita, mas sim ampliando a base de contribuintes no longo prazo. O aumento de 24% na abertura de novas empresas em Alagoas, com Penedo ocupando a quinta posição no ranking 2025, é a prova material de que o empreendedor confia no ambiente de negócios que estamos construindo”, acrescenta Karine Silva, frisando a parceira da administração municipal com o setor produtivo, “oferecendo suporte técnico e digital para que o pequeno artesão e a grande produtora de cinema encontrem em Penedo o lugar ideal para crescer”.  

 

Conecta Penedo

 

Um dos pilares que sustenta o Cresce Criativo é a revolução digital disponível com o portal Conecta Penedo.

 

“Não faz sentido falarmos em economia criativa se o governo municipal opera de forma burocrática e lenta. Hoje, o cidadão penedense e o empresário têm acesso a serviços 24 horas por dia, com uma interface intuitiva que elimina intermediários e reduz o tempo de resposta do poder público. A justiça fiscal se faz com transparência e eficiência. Quando o sistema funciona, o tempo médio para abertura de uma empresa cai drasticamente e isso é fundamental para a competitividade do nosso município”, ressalta a secretária de Fazenda.

 

  • Como funciona o programa?

 

Para participar, as empresas interessadas devem apresentar um plano de metas e resultados. A análise é realizada com base em critérios objetivos, como:

 

* Geração de emprego e renda

* Inovação e impacto cultural

* Sustentabilidade econômica e social

* Contribuição para o desenvolvimento local

 

Esse modelo garante transparência, responsabilidade institucional e alinhamento com as diretrizes legais que regem a administração pública, assegurando que os benefícios do programa estejam vinculados a resultados concretos para a cidade.

 

A iniciativa também fortalece talentos locais e estimula cadeias produtivas ligadas à cultura, ao design, à tecnologia, à produção artística e a outras áreas da economia criativa.

 

Quem pode participar?

 

  • * Pessoas jurídicas com domicílio em Penedo
  • * Empreendimentos da economia criativa
  • * Atividades enquadradas no CNAE e nos eixos definidos em lei

 

“A inclusão é outra face inegociável da nossa gestão. Através da Casa do Empreendedor, estamos formalizando MEIs, garantindo direitos previdenciários e acesso ao crédito para quem antes estava à margem do sistema. Queremos que o programa Cresce Criativo seja o catalisador de um ciclo virtuoso, onde a cultura gera emprego, o emprego gera renda e a renda se transforma em qualidade de vida para as famílias de Penedo. Estamos provando que é possível ser tecnicamente rigoroso na gestão das finanças e, ao mesmo tempo, profundamente humano e inovador nas políticas de desenvolvimento social”, finaliza Karine Silva.

 

A Prefeitura de Penedo segue investindo em inovação e crescimento, transformando ideias em oportunidades e consolidando um novo ciclo de desenvolvimento para o município, com mais informações disponíveis por meio de solicitação pelo e-mail semfaz@penedo.al.gov.br

 

 

 

