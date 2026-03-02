Ex-Titãs Paulo Miklos é atração do 14º Penedo Moto Fest

Com mais de 40 anos de carreira e cofundador dos Titãs, uma das bandas de rock mais antigas do Brasil, Paulo Miklos é a grande atração do 14º Penedo Moto Fest, que acontece nos dias 27 e 28 de março.

Com sua voz marcante, ele é responsável por grandes sucessos como ‘Bichos Escrotos’, ‘Pra Dizer Adeus’ e ‘Sonífera Ilha’. O ex-integrante dos Titãs se apresenta no sábado (28), no palco que será instalado no estacionamento da Prainha.

Os apaixonados pela experiência de pilotar, pela liberdade e pelo vento no rosto proporcionados pelas duas rodas vão se divertir durante todo o fim de semana na histórica Penedo.

Os shows no estacionamento da Prainha começam na sexta-feira, 27, a partir das 20 horas, com as seguintes atrações:

ROQUE EM DOBRO

CORES DO MAR

TARLLES ROSA NEGRA

FITA K7

Já no sábado, também, a partir das 20 horas, o Penedo Moto Fest apresenta:

PAULO MIKLOS

SEU MADRUGA

DUDU MORAL

FANTASMA

A festa que conta com o apoio da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas também preparou uma programação para os motociclistas e simpatizantes das duas rodas durante a tarde, na Praça 12 de Abril, com apresentação de Léo Marques e Thiago Pinheiro.

O 14º Penedo Moto Fest ainda oferece, no domingo, um café da manhã no Estacionamento da Prainha, em agradecimento aos motociclistas de outras cidades que vieram prestigiar o evento.

“A expectativa para mais uma edição é enorme, tanto em relação ao público em geral quanto aos motociclistas. Ao longo desses 14 anos, conseguimos construir uma grande relação com diversas cidades e motoclubes que também realizam festas nesses moldes. Todos sabem da importância do nosso evento e o quanto ele se consolidou. Além de tudo o que representa, existe o belo cenário histórico, cultural e arquitetônico da nossa cidade. Essa união tornou o Penedo Moto Fest gigante. Agradecemos à Prefeitura de Penedo e ao Governo de Alagoas pelo apoio e aproveitamos para reforçar o convite para que todos venham prestigiar o evento, sejam penedenses ou visitantes de outras cidades, motociclistas ou não, simpatizantes e admiradores das duas rodas. Venham se divertir ao som de muito rock, fazer novas amizades e conhecer diversos modelos de motocicletas”, disse o presidente do Falcões do Baixo São Francisco, Jorge Luiz Santos.

Texto: Roberto Miranda – Jornalista Secom/PMP