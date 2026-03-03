Homem é preso suspeito de matar namorado da mãe com golpes de espingardas na cabeça em AL

Crime aconteceu na cidade de Delmiro Gouveia. Investigação aponta que ele não aceitava o relacionamento.

3 de março de 2026
A Polícia Civil de Alagoas prendeu, na segunda-feira (2), um homem suspeito de matar o namorada da mãe com golpes de espingardas na cabeça, em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. O nome dele não foi informado.

 

De acordo com a polícia, a mãe e a vítima estavam no início de um relacionamento, mas o suspeito não aceitava. Por isso, ele usou duas espingardas para golpear o namorado da mãe, o que provocou a morte dele.

 

Os policiais encontraram o suspeito em próximo ao Distrito Piau, onde ele foi preso em flagrante. A prisão, segundo o delegado Esron Pinho, deve ser convertida para preventiva.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

