Penedense perde em casa e é eliminado da Copa Alagoas 2026

3 de março de 2026
O Penedense foi derrotado jogando em casa e está oficialmente eliminado da Copa Alagoas 2026. A partida contou com a presença de poucos torcedores no estádio, reflexo do momento difícil vivido pela equipe na competição.

 

Apesar da eliminação, o time apresentou um bom desempenho em campo, criou oportunidades e mostrou organização, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em vitória, resultado que selou a saída precoce do campeonato.

 

Sem chances de classificação, o Penedense apenas cumprirá tabela na última rodada, quando enfrentará em casa a equipe do Zumbi, encerrando sua participação na edição 2026 da Copa Alagoas.

 

 

por Redação

 

