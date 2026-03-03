Renan Filho afirma em convenção do MDB que será candidato ao governo de Alagoas

3 de março de 2026
O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), afirmou nesta segunda-feira (2) que será candidato ao Governo de Alagoas nas próximas eleições. A declaração foi feita durante a convenção estadual do partido, realizada na sede do MDB, em Maceió.

 

Renan já governou o estado por dois mandatos consecutivos, entre 2015 e 2022, antes de assumir o Ministério dos Transportes no governo federal. Agora, ele confirmou que deixará o cargo em Brasília dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral para disputar o governo estadual.

 

Ao falar sobre a decisão, o ministro destacou a experiência acumulada nas duas gestões anteriores e afirmou que pretende dar continuidade ao que considera avanços conquistados no período em que esteve à frente do Executivo estadual.

 

“O entusiasmo é o mesmo. Mas com uma diferença importante. Lá atrás, eu acreditava que dava para colocar Alagoas na vanguarda. Agora, eu tenho certeza absoluta que dá para fazer ainda mais”, disse.

 

Durante o discurso, Renan comparou o cenário atual de Alagoas com o de estados vizinhos, como Pernambuco, Sergipe e Bahia. Segundo ele, no passado muitos alagoanos viam esses estados como referência, mas o quadro teria mudado nos últimos anos.

 

“No passado, o alagoano olhava para estados vizinhos e queria ser eles. Hoje, a coisa mudou e eles olham para Alagoas e perguntam por que mudamos tanto. Tivemos a maior redução da violência na década, ampliamos creches e valorizamos carreiras, como a dos professores”, declarou.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

3 de março de 2026
