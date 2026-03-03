Semana da Mulher em Penedo foca na saúde feminina e lança implante contraceptivo Implanon

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta terça-feira (03), no Centro de Saúde da Mulher, mais uma importante ação voltada à promoção da saúde feminina.

A programação integrou o cronograma da Semana da Mulher e ofereceu orientações sobre autoexame, consultas com mastologista, testes rápidos e marcou o lançamento do contraceptivo Implanon em Penedo, método de longa duração e alta eficácia.

O anticoncepcional passa a ser ofertado para mulheres penedenses pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promovendo mais autonomia, segurança e planejamento no atendimento realizado por meio da rede pública.

A Secretária de Saúde, Waninna Mendonça, destacou a relevância da prevenção dentro da programação da Semana da Mulher. “Essa semana é simbólica, mas o cuidado com a saúde da mulher precisa acontecer o ano inteiro. Estamos reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso a métodos contraceptivos seguros. Cuidar da mulher é cuidar da família e do futuro da nossa cidade”, afirmou.

Na ação realizada nesta terça, 03, o Implanon foi direcionado especialmente para mulheres de 14 a 49 anos em situação de vulnerabilidade social assistidas nos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), ampliando o acesso a serviços essenciais de prevenção, diagnóstico e planejamento reprodutivo.

Raylane da Silva, do povoado Carapina, foi a primeira mulher a receber o Implanon por meio da Prefeitura de Penedo. Emocionada, ela agradeceu a oportunidade. “Para mim foi muito importante. Sou mãe jovem e sei o quanto é difícil criar um filho sem planejamento. Só tenho a agradecer à prefeitura, à Secretaria de Saúde e às equipes da Assistência Social por trazerem esse benefício pra gente”, declarou.

O método também é direcionado às mulheres residentes que não estiver cadastrada em nenhum programa social, mas se enquadra em algum dos seguintes critérios: situação de rua, dependente química, privada de liberdade, profissional do sexo, puérpera de alto risco, mãe de cinco ou mais filhos, em tratamento de tuberculose ou soropositiva utilizado dolutegravir.

As participantes da ação no Centro de Saúde da Mulher receberam orientações sobre a importância do autoexame da mama como ferramenta de autoconhecimento e detecção precoce de alterações, além de atendimento com o mastologista Dr. Venâncio Junior, que realizou consultas e esclareceu dúvidas sobre saúde mamária.

Também foram disponibilizados testes rápidos, reforçando o compromisso com a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças.

“A Semana da Mulher é um momento de reflexão, mas também de ação concreta. Estamos aqui garantindo direitos, ampliando o acesso à informação e fortalecendo políticas públicas que valorizam e protegem as mulheres penedenses”, pontuou a Secretária da Mulher, Mariana Barbosa.

