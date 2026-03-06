Mãe é presa suspeita de tentar asfixiar bebê de oito meses em Maceió

6 de março de 2026
Matheus Tenório/G1

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na quinta-feira (5) suspeita de tentar matar o próprio filho, um bebê de oito meses, no bairro Rio Novo, na parte alta de Maceió. De acordo com a polícia, a mulher estaria sob efeito de álcool no momento da ocorrência.

O bebê não sofreu ferimentos e foi resgatado pelos próprios irmãos, que estavam na residência no momento do ocorrido. Os dois filhos da mulher, de 15 e 19 anos, intervieram para impedir a agressão e chegaram a entrar em luta corporal com a mãe.

Após o resgate, a criança ficou sob os cuidados de uma irmã mais velha.

Segundo informações da Polícia Militar de Alagoas, a equipe foi acionada inicialmente para atender a um caso de violência doméstica. No entanto, ao chegar ao local, os militares constataram que a situação era mais grave: a suspeita teria tentado asfixiar a criança.

A mulher foi detida por militares da Força Tarefa do 4º Batalhão e encaminhada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi autuada por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil de Alagoas informou que seguirá com as investigações para apurar detalhadamente as circunstâncias do caso.

 

 

Fonte: G1/AL

6 de março de 2026
