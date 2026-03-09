Programas sociais da Prefeitura de Penedo injetam quase R$ 10 milhões no comércio local

A economia de Penedo vem recebendo um impulso significativo por meio de programas de distribuição de renda criados pelo prefeito Ronaldo Lopes, iniciativas que utilizam cartões exclusivos para compras no comércio da cidade que injetaram cerca de dez milhões de reais entre 2022 e o início de 2026.

A circulação da soma que totaliza R$ 9.779.989,00 (nove milhões, setecentos e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais) comprova o acerto das políticas públicas efetivadas por meio do Bolsa Auxílio Permanência, ServCard, Mesa Cheia e Bolsa Atirador.

Somente o cartão para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade que evoluiu mais de 600% com Ronaldo Lopes administrando o município, injetou praticamente sete milhões de reais (R$ 6.976,906,00) no comércio de Penedo.

“Quando criamos o Bolsa Auxílio Permanência, o valor mensal era de cem reais para cada estudante. Nós aumentamos para cento e cinquenta para incentivar ainda mais a retomada dos estudos por pessoas que, por algum motivo, deixaram de estudar ou nunca tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Mas basta conversar com qualquer estudante da EJA para perceber o cartão importa menos do que o nosso trabalho para erradicar o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos penedenses”, ressalta Ronaldo Lopes.

ServCard

O cartão de compras no comércio local para servidores da Prefeitura de Penedo também é outro gerador de recursos expressivos no setor que gera emprego e renda, com novo incremento este ano, por meio da Campanha Aniversário Premiado.

Lançado em 2023, o ServCard colocou o total de R$ 1.445.071,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil e setenta e um reais mil reais) nas empresas credenciadas aos programas de distribuição de renda da Prefeitura de Penedo.

Mesa Cheia

Destinado para mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social, o Mesa Cheia também cumpre a meta de fazer circular dinheiro no comércio de Penedo, totalizando R$ 1.267.711,00 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil e setecentos e onze reais) entre 2022 e o primeiro trimestre deste ano.

Bolsa Atirador

O cartão para jovens que prestam serviço militar em Penedo foi lançado em 2023, exclusivo para turmas do Tiro de Guerra com objetivo de auxiliar os atiradores em suas necessidades de apresentação pessoal, com noventa mil e trezentos reais circulando entre as 58 empresas credenciadas para atender os públicos dos programas de distribuição de renda da Prefeitura de Penedo, desde supermercados até lojas de confecções, farmácias e açougues, inclusive na zona rural do município.

“Ao mesmo tempo em que auxiliamos o dia a dia das pessoas que residem em Penedo, especialmente das que mais precisam de ações do poder público, também estamos fortalecendo o nosso comércio, esse setor importante para a geração de emprego e renda, graças a esse trabalho inédito dos cartões e bolsas que criamos e vamos manter porque o povo e o comércio de Penedo merecem e estamos empenhados em fazer cada vez mais por nossa cidade”, conclui Ronaldo Lopes.

Por Secom PMP