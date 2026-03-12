Irmãos são presos por tráfico e associação ao tráfico em São Miguel dos Campos

Policiais civis de Alagoas prenderam em flagrante, nessa quarta-feira (11), dois irmãos suspeitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico no município de São Miguel dos Campos. A ação foi realizada pela equipe da 6ª Delegacia Regional de Polícia (6ª DRP).

Os suspeitos, um homem de 26 anos e uma mulher de 30, foram detidos em uma residência localizada no Conjunto Mutirão. Segundo a polícia, os dois já vinham sendo monitorados pela equipe de investigação da delegacia devido a suspeitas de envolvimento com o comércio de entorpecentes na região.

A operação foi coordenada pelos delegados Bruno Emílio e Bruno Fernandes.

De acordo com as investigações, os agentes identificaram movimentações suspeitas características de tráfico de drogas na casa dos investigados. Após autorização dos proprietários do imóvel, os policiais entraram na residência e realizaram buscas.

Durante a ação, foram encontrados aproximadamente 410 gramas de cocaína e 250 gramas de maconha. Além das drogas, os policiais apreenderam diversos sacos utilizados para embalar entorpecentes, uma balança de precisão, R$ 22 em cédulas de dois reais, um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares pertencentes aos suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, os celulares serão encaminhados para perícia e poderão auxiliar no avanço das investigações sobre possíveis ligações com outros envolvidos no tráfico.

Todo o material ilícito foi apreendido, e os dois irmãos foram conduzidos para a sede da 6ª DRP, onde foram realizados os procedimentos legais. Eles permanecem presos e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com o combate ao crime realizando denúncias anônimas por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Gazetaweb