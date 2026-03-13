Primeira edição do Programa Visão Para Todos, da Prefeitura de Penedo, realiza 1.612 atendimentos

A Prefeitura de Penedo apresenta os dados da primeira edição do Programa Visão Para Todos, o maior em saúde dos olhos na história de Penedo e da região do Baixo São Francisco.

Durante a ação inicial do programa viabilizado com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Amaral, foram realizados 1.612 procedimentos em saúde, incluindo consultas médicas, exames oftalmológicos especializados e diversas marcações de exames cardiológicos e laboratoriais.

Entre os atendimentos realizados, destacam-se 250 consultas oftalmológicas, além de exames fundamentais para a avaliação da saúde ocular, como teste ortóptico, tonometria, mapeamento de retina e biomicroscopia, procedimentos essenciais para identificar precocemente doenças da visão e garantir o acompanhamento adequado dos pacientes.

O Visão Para Todos também contemplou retornos clínicos para acompanhamento pós-operatório, com 50 atendimentos de pacientes que passaram por cirurgia de catarata e 17 retornos relacionados ao tratamento de pterígio, assegurando continuidade na assistência e monitoramento da recuperação.

“Eu tive a oportunidade de ouvir o relato de uma paciente que participou do programa e aquilo me marcou muito. Ela me contou que já estava sem enxergar dos dois olhos e acreditava que não teria mais solução. Durante o atendimento do Visão Para Todos, o médico conseguiu recuperar a visão de um dos olhos e a cirurgia do outro foi marcada. Ela me agradeceu muito, emocionada, dizendo que nunca imaginou que voltaria a enxergar novamente. É por histórias como essa que seguimos trabalhando. Além dos mais de mil e seiscentos atendimentos realizados, o que realmente importa é devolver dignidade, esperança e qualidade de vida às pessoas de Penedo”, destaca o prefeito Ronaldo Lopes.

Na área de exames laboratoriais e cardiológicos, foram solicitados 50 eletrocardiogramas, além de 50 hemogramas, 50 exames de glicemia e 50 coagulogramas, para uma avaliação completa da saúde dos pacientes atendidos.

Durante as consultas realizadas pelo programa, um caso chamou a atenção da equipe médica. Uma paciente foi atendida relatando forte dor no olho há cerca de três meses, causada por uma pedra alojada na região ocular.

Após a avaliação especializada, a paciente foi encaminhada para o Hospital Regional da Santa Casa de Misericórdia de Penedo para realização da cirurgia de retirada da pedra. O caso evidencia a importância do Programa Visão Para Todos, que tem possibilitado diagnóstico e encaminhamento rápido para tratamento adequado.

“O mais importante é ver que o paciente chega, é acolhido, realiza seus exames e já sai com seus encaminhamentos organizados. Isso é resolutividade na saúde pública. O Programa Visão Para Todos veio exatamente para isso, facilitar o acesso e garantir cuidado com dignidade para a nossa população. Já recebemos feedbacks muito importantes de pacientes que foram atendidos, realizaram consultas, fizeram seus exames pré-operatórios e já saíram com seus procedimentos e acompanhamentos devidamente organizados. Isso demonstra que o Visão Para Todos nasceu para facilitar o acesso da população à saúde e garantir mais agilidade no diagnóstico e no tratamento. Seguiremos aprimorando cada etapa do programa, porque o nosso compromisso é ampliar cada vez mais o cuidado e a atenção à saúde da população de Penedo”, declarou a Secretária Municipal de Saúde Waninna Mendonça.

Próximas ações do programa

As próximas etapas da iniciativa pioneira em saúde ocular de Penedo e região acontecerão nos dias 16, 23 e 30 de março, mantendo a assistência para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Concluído o trabalho nas turmas da EJA, o Visão Para Todos será direcionado para estudantes da rede pública municipal com até nove anos de idade, avançando em seguida para a população em geral, promovendo mais acesso a exames e acompanhamento oftalmológico por meio dessa política pública inovadora da Prefeitura de Penedo.

Por Assessoria SMS e Secom PMP