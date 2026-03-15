Bebê engasga, família encontra viatura abastecendo e policiais salvam recém-nascida em AL

15 de março de 2026
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Reprodução/Vídeo

Um bebê foi salvo de um engasgo por policiais penais na sexta-feira (13), em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. Os agentes abasteciam uma viatura em um posto de combustível quando foram abordados por familiares da criança e aplicaram técnicas pediátricas de desobstrução.

A família do bebê seguia desesperada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando viu uma guarnição de policiais penais e pediu ajuda.

O problema foi solucionado de imediato e logo após os policiais ainda explicaram aos responsáveis pela criança como detectar o engasgo e salvar o bebê executando as manobras pediátricas de desobstrução, se mostrando preparados para todo tipo de ocorrência, principalmente para as que envolvem salvar vidas.

Em adultos e crianças maiores é aplicada a Manobra de Heimlich, que é um procedimento de emergência para desobstruir vias aéreas bloqueadas por corpos estranhos (engasgo), que salva vidas.

“Eu vi a criança no banco da frente com a vó e corri para fazer a manobra de desengasgo de bebês. Depois a guarnição ficou ensinando aos pais aos pais as técnicas que permitem o desengasgo”, declarou o policial penal Felipe Campos, que estava com outros policiais na viatura no momento em que encontraram a família do bebê.

Fonte: G1/AL

15 de março de 2026
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