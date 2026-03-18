Mulher denuncia estupro coletivo em casa abandonada em Penedo
Uma mulher de 32 anos denunciou ter sido vítima de estupro coletivo na noite de segunda-feira (16), no bairro Santa Luzia, em Penedo, região do Baixo São Francisco.
De acordo com o relato à polícia, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta. Ninguém foi preso.
Ela afirmou ainda em depoimento ter sido rendida e levada à força para uma casa abandonada, onde sofreu a violência sexual.
O caso só chegou ao conhecimento do 11º Batalhão da Polícia Militar de Penedo na manhã desta terça-feira (17), após a mulher procurar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
Ainda no relato que fez aos policiais, a vítima informou que teve dificuldade em identificar características físicas dos suspeitos.
📌 O crime de estupro coletivo é uma forma agravada do crime de estupro prevista no Código Penal brasileiro. O estupro, em geral, está definido no artigo 213 do Código Penal:
- constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar/permitir ato sexual.
- Ele passa a ser considerado coletivo quando duas ou mais pessoas participam do crime (direta ou indiretamente).
A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil de Alagoas. Ao portal g1, o delegado Rômulo Andrade afirmou que as primeiras diligências já foram iniciadas, mas, até o momento, não há novas informações sobre os autores do crime.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) por volta das 5h desta terça-feira (17) para prestar apoio na unidade de saúde. No local, a vítima relatou o crime e recebeu orientações para registrar boletim de ocorrência na delegacia e comunicar qualquer informação adicional que possa auxiliar na identificação dos suspeitos.
Fonte: G1/AL