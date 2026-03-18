Mulher denuncia estupro coletivo em casa abandonada em Penedo

O caso só chegou ao conhecimento do 11º Batalhão da Polícia Militar de Penedo na manhã desta terça-feira (17), após a mulher procurar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Ainda no relato que fez aos policiais, a vítima informou que teve dificuldade em identificar características físicas dos suspeitos.

📌 O crime de estupro coletivo é uma forma agravada do crime de estupro prevista no Código Penal brasileiro. O estupro, em geral, está definido no artigo 213 do Código Penal:

constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar/permitir ato sexual.

Ele passa a ser considerado coletivo quando duas ou mais pessoas participam do crime (direta ou indiretamente). A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil de Alagoas. Ao portal g1, o delegado Rômulo Andrade afirmou que as primeiras diligências já foram iniciadas, mas, até o momento, não há novas informações sobre os autores do crime.