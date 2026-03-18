Penedo apresenta ações de inovação e tecnologia no turismo em evento nacional online

Representada pelo Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, a Prefeitura de Penedo participou do Webinar RCD – Rede de Cidades Digitais, considerado o principal espaço virtual de troca de informações entre cidades brasileiras sobre transformação digital nos serviços públicos.

Transmitido pelo YouTube, o evento realizado nesta terça-feira, 17, reuniu gestores de diversas regiões para discutir soluções que impulsionam a modernização da administração pública, tendo a tecnologia como elemento essencial para qualificar serviços e ampliar a eficiência da gestão.

Jair Galvão apresentou as principais estratégias adotadas por Penedo para fortalecer sua presença no ambiente digital, com foco especial no setor turístico. Entre os destaques estão iniciativas alinhadas à economia criativa, impulsionada pelo título de Cidade Criativa do Cinema pela UNESCO, e ao conceito de Destino Turístico Inteligente (DTI), que orienta as ações mais recentes da gestão Inovação e Crescimento.

Durante a apresentação, foram detalhados projetos como o canal de atendimento Alô, Turista, que utiliza inteligência artificial para facilitar o acesso a informações e serviços, sendo uma das soluções mais inovadoras implementadas pelo município.

Também foram evidenciadas ações como o sistema de sensorização em pontos turísticos, que permite monitorar o fluxo de visitantes, identificar horários de maior movimento, medir o tempo de permanência e analisar o comportamento do público, além de possibilitar comparações entre diferentes períodos.

Para Jair Galvão, a participação no evento reforça o protagonismo de Penedo no uso da tecnologia aplicada ao turismo.

“Eventos como o Webinar RCD são fundamentais para apresentarmos nossas iniciativas e, ao mesmo tempo, aprendermos com outras cidades. Trata-se de uma oportunidade valiosa de troca de experiências, compartilhamento de boas práticas e construção conjunta de soluções que fortalecem a gestão pública e impulsionam o desenvolvimento dos destinos turísticos”, destaca o secretário.

Outro destaque dos investimentos feitos na administração do prefeito Ronaldo Lopes é o projeto Destino Penedo Acessível, que utiliza placas com QR codes instaladas em atrativos turísticos. A tecnologia direciona os visitantes para conteúdos digitais mais completos, incluindo recursos de acessibilidade, como interpretação em Libras.

Além disso, o programa Penedo Conectada amplia o acesso à internet em espaços públicos, fortalecendo a conectividade e a inclusão digital na cidade.

Por Assessoria Seturec