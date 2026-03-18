Segunda etapa do Visão Para Todos promove mais de 1,2 mil procedimentos

18 de março de 2026
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Deywesson Duarte

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando com ações que ampliam o acesso à saúde especializada por meio do Programa Visão Para Todos.

Na noite de segunda-feira (16), a iniciativa atendeu centenas de alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública municipal, garantindo consultas e exames oftalmológicos completos.

Durante a ação, foram realizadas consultas e uma série de exames essenciais para avaliação da saúde ocular, como teste ortóptico, tonometria, mapeamento de retina e biomicroscopia, garantindo uma análise clínica detalhada de todos.

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Além disso, foram solicitados exames complementares importantes, como biometria, topografia, microscopia, campimetria e paquimetria, ampliando a precisão dos diagnósticos. Também foram solicitados procedimentos específicos na segunda edição do maior programa de saúde ocular de Penedo e região.

“Eu quero um óculos. A pessoa sem enxergar não é nada. A vista fica turva. Eu estudo, mas preciso ficar bem pertinho do quadro para ver, mas tem hora que não vejo. Mas agora vai melhorar”, disse o aluno do EJA de 44 anos, Ivanir dos Santos, que fez exames oftalmológicos pela primeira vez na vida.

A ação contabilizou ainda encaminhamentos de 33 pacientes para cirurgia de catarata, 11 para tratamento de pterígio e 12 para glaucoma, além de solicitações para exames pré-operatórios como eletrocardiogramas, hemogramas, exames de glicemia e coagulogramas.

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“O Visão Para Todos nasceu com um propósito muito claro, cuidar das pessoas no tempo certo, antes que um problema simples se transforme em algo maior. Já começamos a atender os alunos da EJA, e isso nos deixa muito felizes, porque sabemos o quanto a visão interfere na aprendizagem, no trabalho e na qualidade de vida. Mas esse cuidado não para aqui. Esse é um programa pensado para ampliar o acesso e alcançar cada vez mais pessoas, com responsabilidade, organização e compromisso. Todos terão seu momento, porque a nossa escolha é justamente essa, prevenir, diagnosticar cedo e garantir que a população tenha acesso de verdade aos serviços de saúde que precisa. Esse é o nosso dever, mas acima de tudo, é um trabalho que fazemos com verdade, com sensibilidade e com o coração”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O Programa Visão Para Todos tem se consolidado como uma iniciativa inovadora do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro, promovendo diagnóstico precoce, acesso facilitado a exames especializados e encaminhamento ágil para tratamentos, impactando diretamente na qualidade de vida da população.

 

Por Assessoria SMS

18 de março de 2026
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