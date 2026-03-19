Avanços em inovação e tecnologia no setor do turismo em Penedo são destaque no Smart Gov ANCITI

Penedo foi destaque no Smart Gov ANCITI, encontro nacional realizado em Maceió com o tema “IA transformando a vida das pessoas” nos dias 17 e 18 de março, reunindo secretários de tecnologia, presidentes de empresas públicas de TI e especialistas de várias regiões do país para discutir o futuro das cidades inteligentes, com foco em inteligência artificial e inclusão social por meio da tecnologia.

O secretário municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, e o gestor de Tecnologia da Informação, Jamilton Lourenço, representaram a Prefeitura de Penedo durante o Smart GOV ANCITI.

Jair Galvão participou de um podcast no qual destacou a relação de Penedo com a tecnologia e os avanços já implementados no setor e também acompanhou os pitches de soluções desenvolvidos para a gestão pública, ampliando o conhecimento sobre ferramentas capazes de contribuir para uma administração mais eficiente, inovadora e conectada às necessidades da população.

A convite da organização, o secretário também apresentou o Destino Penedo e a plataforma de desenvolvimento do município, ancorada na economia criativa e no turismo inteligente, além de ressaltar a participação da cidade na Rede DTI Brasil.

“Muitos participantes de fora de Alagoas e até mesmo residentes no estado ainda não conhecem Penedo. Foi uma oportunidade de apresentar o Selo UNESCO de Cidade Criativa da rede mundial os avanços do município como referência em inovação e tecnologia na gestão pública”, destacou Jair Galvão.

O Smart Gov ANCITI é uma iniciativa da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI) e tem como anfitriã a Maceió Digital.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media