Com gol de Baggio, CRB vence o Figueirense e avança para a 5ª fase da Copa do Brasil: 1×0

19 de março de 2026
Marcus Vinicius

Em jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil, o CRB foi empurrado por sua torcida com uma bela festa, dominou a partida e venceu o Figueirense, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, fazendo o torcedor regatiano ir à loucura.

O CRB avançou de fase com autoridade e vai receber nada mais nada menos do que R$ 2 milhões pela classificação. O time regatiano já arrecadou R$ 4,6 milhões, o que impacta diretamente no planejamento da equipe para a sequência da temporada.

O gol do CRB foi de Douglas Baggio, na etapa final. Na próxima fase, a quinta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir os confrontos, por meio de sorteio.

Agora o CRB vira a chave. No próximo sábado (21), a partir das 17 horas, o Galo voltará a campo, mas pela estreia na Série B do Brasileiro 2026. O jogo será contra o Vila Nova-GO, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

 

Fonte: Gazetaweb

