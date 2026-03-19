“Hoje me torno filho de Igreja Nova e sigo com o compromisso de trabalhar por todo o Baixo São Francisco”, diz Guilherme Lopes ao receber título de cidadão igrejanovense

Uma sessão solene marcada por reconhecimento público e forte presença de lideranças políticas e comunitárias marcou a tarde desta quinta-feira, 19 de março de 2026, na Câmara Municipal de Igreja Nova. Na ocasião, o secretário executivo de Ações de Saúde do Estado de Alagoas, Guilherme Lopes, recebeu oficialmente o título de cidadão honorário igrejanovense, honraria concedida pelo Poder Legislativo do município.

A cerimônia reuniu diversas autoridades da região do Baixo São Francisco, entre elas o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, o vice-prefeito Valdinho Monteiro, o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Gustavo Lopes, vereadores de Igreja Nova, parlamentares de Penedo e representantes de municípios vizinhos como Piaçabuçu, São Miguel dos Campos e Maribondo, além de lideranças comunitárias, familiares e amigos do homenageado.



O título foi concedido por meio do Decreto Legislativo nº 546 de 2025, aprovado pela Câmara Municipal de Igreja Nova, reconhecendo a trajetória de Guilherme Lopes no serviço público e sua atuação na área da saúde, especialmente pelo apoio prestado ao município e a toda a região.

Durante a sessão, vereadores destacaram a presença constante do secretário nas demandas da população, sobretudo em situações relacionadas à assistência hospitalar e encaminhamentos na rede estadual de saúde. A homenagem foi proposta pelos vereadores Damião Lázaro dos Santos, conhecido como Calango, e José Leandro Firmo dos Santos, o Makito.

Ao discursar na tribuna, parlamentares ressaltaram que o reconhecimento vai além das fronteiras de Igreja Nova. Segundo os vereadores, o trabalho desenvolvido por Guilherme Lopes na Secretaria de Estado da Saúde tem impactado diretamente municípios do Baixo São Francisco, fortalecendo o atendimento regional e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

Em seu pronunciamento, Guilherme Lopes demonstrou emoção ao receber a honraria e destacou o significado do reconhecimento vindo de um município vizinho à sua terra natal.

“Receber esse título é motivo de muito orgulho. Penedo é minha origem, mas hoje me sinto ainda mais ligado a Igreja Nova. Isso reforça um compromisso que sempre tive: trabalhar por toda a nossa região do Baixo São Francisco”, afirmou.

Natural de Penedo, Guilherme Lopes construiu sua trajetória pública atuando em diferentes áreas da gestão pública.

Engenheiro civil de formação, foi secretário municipal de Saúde de Penedo entre 2021 e 2022 e atualmente ocupa o cargo de secretário executivo de Ações de Saúde do Estado de Alagoas, função na qual participa diretamente da articulação e implementação de políticas públicas voltadas à ampliação da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde.

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, também participou da cerimônia e destacou a trajetória do homenageado. Em sua fala, lembrou que a atuação de Guilherme na saúde pública tem contribuído para atender demandas de vários municípios, reforçando o trabalho conjunto entre as cidades da região.

A presença de vereadores de diferentes municípios também evidenciou o alcance regional da homenagem. Parlamentares destacaram que a honraria representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas também o reconhecimento de um trabalho que tem dialogado com as necessidades da população de diversas cidades.

Com a concessão do título, Guilherme Lopes passa oficialmente a integrar o quadro de cidadãos honorários de Igreja Nova, reforçando um vínculo político e institucional que, segundo lideranças locais, tende a fortalecer ainda mais a cooperação entre os municípios do Baixo São Francisco.

por Redação