Governo publica edital para concurso de Oficiais e Praças da PM-AL; salários podem chegar a R$ 11mil

20 de março de 2026
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O Governo de Alagoas publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta-feira (20), o edital para o concurso de admissão dos cursos de formações de Oficiais (CFO) e de Praças (CFP) da Polícia Militar de Alagoas.

Os salários podem chegar a R$ 11 mil e a taxa de inscrição custa R$ 150. A publicação está disponível a partir da página 48 do DOE.

  • Clique aqui para conferir.

O certame será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), em conjunto com a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (SEPLAG) e pela Polícia Militar de Alagoas (PM-AL).

Entre os cargos disponíveis estão Oficial de Estado-Maior e Soldado do Quadro de Praças. Para o as vagas de oficiais, 30 vagas estão disponíveis para preenchimento imediato e outras 30 para cadastro de reserva.

Já para Soldado do Quadro de Praças, 500 vagas foram disponibilizadas imediatamente e outras 500 para cadastro de reserva.

Para participar, os interessados devem ter concluído o Ensino Médio, ser brasileiro ou português, não ter antecendentes criminais, ter 18 anos completos na data da matrícula nos cursos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

Fases

 

Para ser aprovado, os candidatos devem ser aprovados em provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório. Eles também devem passar pelo Teste de Aptidão Física (TAF), além de avaliações médica, física e psicológica, e ser aprovado no exame toxicológico.

Cronograma

 

  • Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 5/5/2026
  • Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva – 19/7/2026
  • Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas – 21 a 28/7/2026
  • Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva – 25/8/2026

 

Fonte: G1/AL

 

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