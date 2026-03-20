Penedo participa de encontro da Instância de Governança Caminho das Águas

20 de março de 2026
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O município de Penedo esteve presente na primeira reunião do ano da Instância de Governança Caminho das Águas, realizada no Engenho Piaçava Guassu, em Piaçabuçu. O encontro reuniu representantes dos municípios participantes em um momento voltado ao alinhamento de estratégias e ao fortalecimento das iniciativas ligadas ao turismo na região.

Durante a reunião foram apresentados os resultados da participação na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, realizada em Lisboa, destacando a projeção internacional do litoral sul de Alagoas.

A programação também incluiu discussões sobre o Mapa do Turismo Brasileiro e o termo de fomento, ferramentas essenciais para o planejamento e a execução de ações no setor.

O encontro reforça o comprometimento dos municípios que integram a Instância Caminhos das Águas em promover o fortalecimento da região Sul de Alagoas, ampliando sua visibilidade e consolidando seu potencial turístico.

Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), representou a Prefeitura de Penedo e ressaltou a importância da iniciativa.

“Reuniões como essa são essenciais para promover o alinhamento entre os municípios, fortalecer a cooperação e garantir avanços consistentes no desenvolvimento do turismo regional, com ações mais integradas e eficazes”, destacou a diretora.

Também participaram do encontro representantes dos municípios de Coqueiro Seco, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Pilar, Coruripe e Marechal Deodoro, além do Sebrae Penedo e da SETUR Alagoas.

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

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