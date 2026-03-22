Dia B de Saúde Bucal mobiliza escolas municipais de Penedo no combate à cárie dentária

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta sexta-feira (20) uma importante ação em alusão ao Dia B de Saúde Bucal, voltada ao combate e à prevenção da cárie dentária.

A iniciativa direcionada para crianças e adolescentes de escolas da rede municipal e também público usuário dos postos de saúde promove orientação, cuidado e atendimento direto.

As equipes de saúde bucal ensinam sobre higiene oral, reforçando a importância dos cuidados diários com a saúde dos dentes, desde a infância, conscientizar as novas gerações sobre hábitos saudáveis, o que contribui para a redução de problemas bucais no futuro.

“Eu acredito muito que cuidar do sorriso das nossas crianças é também cuidar da saúde, da autoestima e do futuro delas. Quando a gente entra na escola levando orientação, prevenção e atendimento, a gente está dizendo a cada família que a saúde precisa chegar perto, com acolhimento e responsabilidade. E esse trabalho não para aqui. Ele continua nos nossos PSFs, porque a nossa missão é justamente essa: prevenir hoje para evitar sofrimento amanhã, garantindo mais qualidade de vida e mais dignidade para o nosso povo”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

As equipes de Saúde Bucal da SMS irão intensificar os atendimentos com a realização de procedimentos minimamente invasivos, como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), técnica eficaz e menos dolorosa, indicada principalmente para o controle da cárie em estágios iniciais.

A gestão municipal destaca que iniciativas como essa refletem o compromisso com a promoção da saúde preventiva e com a qualidade de vida da população. Investir em ações educativas e no acesso facilitado aos serviços odontológicos é fundamental para garantir um sorriso saudável e mais dignidade para os penedenses.

Cronograma nos Postos de Saúde da Família

Rosete Andrade – 25/03

Santa Margarida – 20/03

Tabuleiro dos Negros – 23/03

São José – 26/03

Vitória – 18/03 e 25/03

Vila Matias – 25/03

Cooperativa – 26/03

Centro – 24/03

Santo Antônio – 19/03

Gabriel 05 – 19/03

Ponta Mofina – 24/03

Palmeira Alta – 20/03

Jairo Leite – 26/03

Raimundinho 08 – 20/03

José Edileno – 23/03

Capela – 25/03

Gabriel 04 – 25/03

Por Assessoria SMS